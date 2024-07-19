Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, чем опасны перекусы на ходу

Диетолог Королева: перекусы на ходу опасны нарушениями работы ЖКТ

close
100%
Pexels

Перекусы на ходу чреваты нарушениями работы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), поскольку наскоро проглоченная еда плохо усваивается организмом. Об этом в беседе с Общественной службой новостей предупредила врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. По ее словам, при приеме пищи все системы организма должны работать слаженно.

«Должен своевременно происходить выброс ферментов и секретов для переработки пищи, должны быть созданы условия, чтобы белок задержался в желудке и был максимально переработан соляной кислотой и ферментами, продвижение пищи должно быть обеспечено благодаря своевременному и последовательному открытию сфинктеров между желудком и двенадцатиперстной кишкой», — объяснила Королева.

Она добавила, что принимая пищу на ходу, высока вероятность переесть, поскольку мозг не воспринимает поглощаемую пищу и не формирует чувство насыщения.

В 2024 году ученые из Астонского университета в Великобритании установили, что перекусы фруктами облегчают симптомы депрессии и улучшают психологическое самочувствие, а употребление чипсов, напротив, повышает уровень тревоги и стресса. Результаты исследования опубликованы в журнале British Journal of Nutrition (BJN).

Ранее ученые развеяли мифы об опасности интервального голодания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами