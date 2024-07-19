Россиянам рассказали, чем опасны перекусы на ходу

Перекусы на ходу чреваты нарушениями работы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), поскольку наскоро проглоченная еда плохо усваивается организмом. Об этом в беседе с Общественной службой новостей предупредила врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. По ее словам, при приеме пищи все системы организма должны работать слаженно.

«Должен своевременно происходить выброс ферментов и секретов для переработки пищи, должны быть созданы условия, чтобы белок задержался в желудке и был максимально переработан соляной кислотой и ферментами, продвижение пищи должно быть обеспечено благодаря своевременному и последовательному открытию сфинктеров между желудком и двенадцатиперстной кишкой», — объяснила Королева.

Она добавила, что принимая пищу на ходу, высока вероятность переесть, поскольку мозг не воспринимает поглощаемую пищу и не формирует чувство насыщения.

В 2024 году ученые из Астонского университета в Великобритании установили, что перекусы фруктами облегчают симптомы депрессии и улучшают психологическое самочувствие, а употребление чипсов, напротив, повышает уровень тревоги и стресса. Результаты исследования опубликованы в журнале British Journal of Nutrition (BJN).

Ранее ученые развеяли мифы об опасности интервального голодания.