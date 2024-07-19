Журналист Олег Кашин объявлен в розыск

Министерство внутренних дел (МВД) России объявило публициста Олега Кашина (признан в РФ иностранным агентом) в розыск по уголовной статье. Об этом стало известно из базы на сайте ведомства.

«Кашин Олег Владимирович. 17.06.1980. Разыскивается по статье УК», — сказано в информации ресурса.

По какой именно статье ведется розыск, не уточняется.

В сентябре 2022 года Ленинградский районный суд Калининграда постановил оштрафовать Кашина за отсутствие маркировки СМИ-иноагента в видеороликах на YouTube и в Telegram. Комментируя это решение, журналист заявил, что в российских медиа он давно в «стоп-листах», а его последняя работа закончилась после начала спецоперации на Украине. Он говорил, что не видит поводов «выполнять требования неконституционного закона» и не собирается ставить пометки о статусе иноагента в своих соцсетях.

3 июня 2022 года министерство юстиции России внесло Кашина в список иностранных агентов.

Ранее в отношении историка Эйдельман составили протокол.