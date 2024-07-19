США развернут новую сеть РЭБ против спутников России и Китая

Соединенные Штаты разворачивают новую систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия спутникам Китая и России в случае конфликта. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Первые 11 устройств для подавления сигнала спутников будут введены в строй через несколько месяцев, еще 13 — к концу этого года, заявили агентству представители Пентагона. Комплексы РЭБ под названием Remote Modular Terminal представляют из себя небольшие и недорогие средства для подавления спутниковой связи, которые должны быть развернуты в «суровых климатических условиях», выяснили журналисты.

Основное предназначение подобных устройств — блокирование спутниковой связи потенциального противника.

В числе главных преимуществ данных терминалов агентство называет возможность управления ими дистанционно. Кроме того, их можно развернуть на обширной территории в большом количестве.

До этого младший научный сотрудник Тайваньского института исследований национальной обороны и безопасности Шиау-шян Лю рассказал, что американские высокоточные управляемые активно-реактивные снаряды M982 Excalibur стали бесполезными на поле боя в зоне СВО. Неэффективными их сделали российские средства РЭБ.

Ранее в России успешно испытали необычную систему ПВО.