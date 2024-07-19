Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США развернут новую сеть РЭБ против спутников России и Китая

Bloomberg: США развернут новую сеть РЭБ для борьбы со спутниками РФ и КНР

close
100%
cdet.com.ua

Соединенные Штаты разворачивают новую систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия спутникам Китая и России в случае конфликта. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Первые 11 устройств для подавления сигнала спутников будут введены в строй через несколько месяцев, еще 13 — к концу этого года, заявили агентству представители Пентагона. Комплексы РЭБ под названием Remote Modular Terminal представляют из себя небольшие и недорогие средства для подавления спутниковой связи, которые должны быть развернуты в «суровых климатических условиях», выяснили журналисты.

Основное предназначение подобных устройств — блокирование спутниковой связи потенциального противника.

В числе главных преимуществ данных терминалов агентство называет возможность управления ими дистанционно. Кроме того, их можно развернуть на обширной территории в большом количестве.

До этого младший научный сотрудник Тайваньского института исследований национальной обороны и безопасности Шиау-шян Лю рассказал, что американские высокоточные управляемые активно-реактивные снаряды M982 Excalibur стали бесполезными на поле боя в зоне СВО. Неэффективными их сделали российские средства РЭБ.

Ранее в России успешно испытали необычную систему ПВО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами