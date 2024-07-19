Прокуратура может не обжаловать приговор Гершковичу

Прокуратура решит позже, будет ли обжаловать приговор журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, осужденному на 16 лет колонии за шпионаж. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что прокуратура примет решение о законности приговора Гершковичу после его изучения.

До этого прокуратура сообщила, что Гершкович по заданию ЦРУ собирал секретную информацию о работе Уралвагонзавода.

19 июля суд в России приговорил журналиста WSJ Гершковича к 16 годам колонии строгого режима по уголовному делу о шпионаже.

Журналист был задержан в 2023 году в Екатеринбурге. По данным ФСБ, репортер собирал информацию об одном из предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, которые составляли государственную тайну.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о неопровержимых доказательствах шпионажа журналиста Гершковича.

Ранее в посольстве США потребовали освободить Гершковича и Уилана.