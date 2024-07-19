Россиянам назвали варианты бассейнов, которые подойдут для дачи

Надувной бассейн является самым простым и доступным вариантом для дачи. Об этом NEWS.ru рассказал строительный эксперт Федор Васильев.

«Цена на него колеблется от 5 до 50 тыс. рублей в зависимости от габаритов и бренда. К плюсам можно отнести дешевизну, мобильность и быстроту установки — чтобы надуть или сдуть бассейн, у вас уйдет не больше 30 минут. Из минусов стоит отметить низкую прочность и небольшой размер, так как такие бассейны бывают не больше четырех метров», — сказал эксперт.

К более надежному варианту он отнес каркасный бассейн, который может прослужить до 10 лет. По его словам, его можно приобрести за 15-150 тыс. рублей. Васильев уточнил, что такой вариант состоит из каркаса и полимерной чаши, у которой есть сливное отверстие и допотверстия для фильтрационного оборудования.

В сервисе «Авито Путешествия» до этого рассказали «Газете.Ru», что стоимость аренды загородного жилья с бассейном в России в 2024 году начинается от 4 тыс. рублей за ночь. Дом по такой цене в начале мая можно было снять в Алтайском крае.

Ранее сообщалось, что россиянин воспользовался кипятильником для нагрева бассейна и получил удар током.