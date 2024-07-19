Участников беспорядков в аэропорту Махачкалы ждут новые суды

Новые суды над участниками беспорядков в аэропорту Махачкалы пройдут в Краснодарском и Ставропольском краях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генеральную прокуратуру РФ.

«В ближайшее время судами в Краснодарском и Ставропольском краях начнется рассмотрение других уголовных дел о беспорядках в аэропорту Махачкалы», — заявили там.

В частности, 23 июля суд в Краснодарского края рассмотрит вопрос о продлении меры пресечения восьми жителям Дагестана.

До этого глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов заявлял, что 140 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы осенью прошлого года сейчас «сидят в тюрьмах».

Инцидент произошел 29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы из-за регулярного рейса из Таль-Авива. Более сотни человек прошли в здание воздушной гавани и устроили погром. Позднее правоохранительные органы вытеснили их.

Ранее выяснилось, что один из террористов в Дагестане был участником погрома аэропорта в Махачкале.