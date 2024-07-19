Экс-главу подмосковной Шатуры арестовали

Бывшего главу подмосковной Шатуры Алексея Артюхина, обвиняемого в растрате более 200 млн рублей, арестовали на два месяца. Об этом сообщает главное следственное управление СК России по Московской области в своем Telegram-канале.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя и арестовал бывшего главу городского округа Шатура», — говорится в сообщении.

Отмечается, что он будет находиться под стражей до 17 сентября 2024 года.

По версии следствия, чиновник растратил бюджетные средства на сумму около 221,5 млн рублей, которые были выделены на строительство водозабора и очистных сооружений. По месту его бывшей работы проведен обыск. Следствие ходатайствовало перед Тверским судом о заключении Артюхина под стражу.

17 июля СК сообщил о задержании экс-главы Шатуры, не называя имя чиновника. В Telegram-канале «Типичная Шатура» появилась информация о задержании экс-главы округа Алексея Артюхина. Он оказался под стражей всего через неделю после сложения с себя полномочий.

Ранее в Ивановской области арестовали двоих зампредов правительства региона.