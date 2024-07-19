Пьющая мать из Волгограда не кормила детей и держала в антисанитарных условиях

Жительница Волгоградской области стала фигуранткой уголовного дела из-за того, что не исполняла обязательства по воспитанию детей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Специалисты ведомства узнали от местных жителей о том, что трехлетний мальчик и шестимесячная девочка находятся в неблагоприятной обстановке. Выяснилось, что 23-летняя мать часто выпивает. Она часто оставляла их без присмотра, не кормила должным образом.

«Дети проживали в антисанитарных условиях, у них отсутствовала одежда по сезону, спальные места, детское питание», – сообщается в публикации.

В результате у россиянки изъяли детей. На данный момент они находятся в социальном учреждении, за мальчиком и девочкой наблюдают педагоги и врачи.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Инспекторы собирают все необходимые материалы, которые помогут лишить россиянку родительских прав.

Ранее в Уфе освободили 16 детей, которых истязали двое мигрантов.