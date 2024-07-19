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Консультант по личностному росту перечислила мошенникам 16 млн рублей

В Чебоксарах бизнес-коуч отдала мошенникам 16 млн рублей

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Depositphotos

В Чувашии тренер по личностному росту обратилась в правоохранительные органы после того, как стала жертвой мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МВД России.

Инцидент произошел в Чебоксарах. Как рассказала бизнес-коуч, с ней связались аферисты, которые заявили, что мошенники получили доступ к ее кабинету на «Госуслугах», после чего якобы похитили ее сбережения и оформили кредиты. Далее злоумышленники действовали по схеме «чтобы спасти деньги, необходимо перевести их на страховые счета». Чтобы подтвердить свои слова, мошенники отправляли потерпевшей через мессенджеры поддельные справки и документы.

В итоге женщина перевела неизвестным почти 16 млн рублей, 3,5 млн из них она взяла в кредит. Когда чебоксарка поняла, что ее обманули, то обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ.

До этого россиянка полгода оплачивала покупки чужими промокодами и попала под суд.

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