В обществе «Знание» считают важным признать геноцид населения в Карело-Финской ССР в период ВОВ

Судебное заседание о признании геноцидом советского народа преступлений немецко-фашистских захватчиков и оккупационных властей и войск Финляндии на территории Карело-Финской ССР в период Великой Отечественной войны проведут для того, чтобы юридически определить эти действия геноцидом, заявил «Газете.Ru» лектор Российского общества «Знание», профессор кафедры отечественной истории Петрозаводского государственного университета Сергей Веригин.

«После ВОВ сложились хорошие отношения между СССР и Финляндской республикой, поэтому обе стороны не затрагивали эти вопросы. До начала XXI эта история ушла в тень», — сказал Веригин.

По его словам, условия в концлагерях для населения были несовместимы с жизнью.

«Люди погибали в финских концлагерях без применения к ним оружия. Они умирали от голода, болезней, тяжелого физического труда и издевательств. Важно установить факт геноцида финских властей в отношении мирного населения на оккупированной территории Карелии в период ВОВ», — добавил профессор.

Веригин отметил, что для судебного процесса привлекаются различные организации.

«Работала межведомственная комиссия, в которую входили представители следственных комитетов, прокуратуры, ФСБ, научные работники и историки. Я работал как эксперт. Были собраны опросы узников финских концлагерей. Только в концлагерях в Петрозаводске погибло от 7 до 8 тыс. человек», — сказал он.

Самое ужасное, по мнению Веригина, что военные преступники не были наказаны.

«После войны руководители военных лагерей в Восточной Карелии, коменданты, начальники концлагерей, охранники и другие лица, виновные в этих преступлениях, не понесли наказания», — заключил профессор.

Напомним, 19 июля состоится первое судебное заседание о признании геноцидом советского народа преступлений немецко-фашистских захватчиков и оккупационных властей и войск Финляндии на территории Карело-Финской ССР в период Великой Отечественной войны.