Политолог объяснил необходимость признания геноцида советских граждан в годы ВОВ

В тот момент, когда на Западе продолжается тенденция игнорирования подвига советского народа в победе над фашистскими захватчиками, как никогда важно подчеркивать вклад граждан СССР в победу и на государственном уровне обозначать все несправедливости». Об этом, комментируя начавшийся в Петрозаводске судебный процесс о признании действий финских войск в Карелии во времена Великой Отечественной войны геноцидом, заявил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Михаил Пашин.

Эксперт отметил, что для россиян, которые родились в Советском союзе, Великая Отечественная война навсегда останется одним из ключевых исторических событий, связывающих «красной нитью» разные поколения.

Особо болезненными для восприятия россиян остаются непризнанные факты жестокого обращения с советскими гражданами, считает Михаил Пашин.

«Ни в коем случае нельзя игнорировать важность установления факта геноцида народа Советского Союза на территории Карело-Финской ССР», — сказал он.

Политолог напомнил о том, что с осени 1941 года и до конца июня 1944 года большая часть самой экономически развитой части территории региона находились под оккупацией Финляндии — союзницы нацистской Германии.

За этот период в республике было создано свыше 100 концентрационных и трудовых лагерей для гражданского населения и советских военнопленных. В них содержалось более 20 тыс. человек. Преимущественно это были женщины, старики и дети, количество которых в апреле 1942 года уже достигло более 23 тыс.

Стабильно из-за тяжелых условий содержания и возникающих эпидемий в концлагерях наблюдалась высокая смертность. Кроме того, были разрушены целые районы, деревни, ведущие предприятия.

«В России историческая память и ее сохранение играет особую роль. Общество не может существовать без преемственности поколений и без передачи памяти о прошлом из поколения в поколение. Это своеобразный фундамент для стабильно развивающегося настоящего и формирования светлого будущего», — заключил Пашин.

19 июля в Карелии начался процесс по признанию факта геноцида народа СССР в годы войны.