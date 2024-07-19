В Италии осквернили и сорвали пророссийские баннеры

Вандалы осквернили или сорвали пророссийские баннеры в Италии, репортаж об этом сразу же появился на украинских телеканалах. Об этом РИА Новости сообщил один из инициаторов установки плакатов Корреджо Андреа Нанетти.

Нанетти рассказал, что семь баннеров размером шесть на четыре метра с надписью «Россия не мой враг» были размещены на рекламных щитах в городе Модена легально, через коммунальные службы, с соответствующей оплатой.

«Это произошло в понедельник, уже в ночь на вторник их сорвали», — пояснил он.

В городе Реджо-Эмилия, где были вывешены аналогичные баннеры, их исписали украинскими националистическими лозунгами.

Нанетти выразил мнение, что появление репортажа об испорченных плакатах на украинском телевидении выглядит как подстрекательство к совершению преступлений по отношению к инициаторам пророссийской акции. При этом он отметил, что власти обоих городов выступали против размещения баннеров с таким текстом. Их мотивацию он не объяснил.

Со ссылкой на слова карабинеров Нанетти пояснил, что срывающие плакаты люди попали в поле зрения камер видеонаблюдения, им грозит штраф в размере €60.

13 июля сообщалось, что вандалы расписали оскорбительными надписями памятник советскому летчику Анатолию Брандысу в Днепре (Днепропетровске). Он был уроженцем этого города и проявил себя во время Великой Отечественной войны, его дважды удостаивали звания Герой Советского Союза.

Ранее неизвестные осквернили памятник, установленный в Берлине в память о депортации берлинских евреев.