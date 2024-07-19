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Российского полицейского, встававшего задержанному на голову, отправили в СИЗО

В Комсомольске-на-Амуре полицейского, избившего задержанного, отправили в СИЗО

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Телеграм-канал «‎Осторожно, новости»‎

В Комсомольске-на-Амуре полицейского, применившего силу к задержанному, арестовали. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на правозащитников.

Инцидент произошел 15 июня в клубе «Гараж». Как рассказал потерпевший Андрей Болденко, после конфликта в клубе «Гараж» с сотрудниками Росгвардии, его доставили в отдел полиции №4. Там, как утверждал мужчина, один из правоохранителей его избил, а затем встал ему на голову.

После инцидента на сотрудника полиции Сергея Батурина завели уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Суд отправил подозреваемого в СИЗО до 10 сентября.

Как выяснили журналисты, в 2016 году мужчина работал в ГИБДД и применил силу к прохожему, который якобы переходил дорогу в неположенном месте. Задержанный утверждал, что инспектор не представился, а затем ударил его в машине и угрожал спецсредствами. Тогда Батурин смог отстоять свою правоту в суде и остался работать в правоохранительных органах.

Ранее в Кавминводах полицейский пригрозил кровной местью россиянину, который отшлепал его сына.

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