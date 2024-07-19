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В Подмосковье назвали самые востребованные у абитуриентов темы обучения

Абитуриенты Государственного университета просвещения выбирают историю и дроны

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Самыми востребованными направлениями обучения у абитуриентов Государственного университета просвещения в 2024 году стали история, обществознание, иностранные языки, безопасность жизнедеятельности и основы применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу вуза. Также в топе лечебное дело и дизайн.

Подчеркивается, что вуз традиционно является востребованным у абитуриентов. По данным Минпросвещения РФ, в 2023 году он вошел в четверку самых популярных учебных учреждений педагогического профиля.

И. о. ректора Ирина Кокоева рассказала, что абитуриентам из учительских семей в Год семьи предоставляется 50% скидка на весь срок обучения на большинство специальностей. Кроме того, по ее словам, за половину стоимости смогут учиться педагоги-аспиранты.

Согласно опросу SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», каждый третий родитель в первую очередь обращает внимание на рейтинг вуза при выборе учебного учреждения для своего ребенка.

32% респондентов обращают внимание на стоимость обучения, наличие грантов и скидок. В топе-3 важнейших характеристик также квалификация преподавателей и отзывы об университете (по 30% голосов родителей).

29% опрошенных изучают список предметов, по которым учитываются баллы ЕГЭ. Каждый четвертый родитель обращает внимание на расположение вуза и количество мест для поступления (по 26%). Наличие общежития оказалось существенным для каждого шестого (16%).

Ранее россиянам напомнили, кто имеет льготы при поступлении в вуз.

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