В России оценили, как скоро смогут справиться с последствиями глобального сбоя Windows

На решение последствий массового сбоя в работе операционной системы Windows потребуется достаточное количество времени. Об этом интернет-изданию «Абзац» рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Он подчеркнул, что подобных случаев на его памяти еще не было.

«Представьте: отменены тысячи рейсов по всему миру. Этим людям надо уехать в какой-то момент. Разгребать последствия [будут] несколько дней, а вот если сбой продлится еще какое-то время, там может много последствий быть на самом деле. Не хочется думать о плохом, но некоторые системы не имеют резервирования в той же Европе», — отметил Муртазин.

По его словам, в связи с этим можно ожидать любых последствий.

Массовые технические сбои зафиксировали 19 июля в США, Австралии, Турции, Германии и Испании. В этих странах отменяются авиарейсы. В Берлине приостановлена работа аэропорта. Американская компания Microsoft, комментируя глобальный технический сбой, сообщила, что сервисы восстанавливаются. В компании отметили, что в данный момент продолжают приниматься меры по стабилизации ситуации.

Ранее россиянам рассказали, кого затронет глобальный сбой Windows.