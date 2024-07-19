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Мужчина бросил петарду в военкомат в Калуге

«ES!»: мужчина бросил петарду в военкомат в Калуге, никто не пострадал

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Shutterstock

Молодой человек бросил петарду в военкомат в Калуге. Об этом сообщает Telegam-канал «ES! - канал Евгения Серкина».

«Мужчина бросил петарду в военкомат в Калуге. Все службы сработали оперативно, пострадавших нет. В военкомате было задымление, сообщает источник», — говорится в сообщении.

До этого Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил разбившего окна военкомата аспиранта к четырем годам колонии общего режима.

26 февраля 2023 года мужчина разбил два окна гаечным ключом в здании военного комиссариата Выборгского района, а также нанес на его фасад надписи. Согласно сообщению пресс-службы, таким образом он причинил имущественный вред на сумму 25 тысяч рублей.

Незадолго до этого в Петербурге суд вынес приговор женщине, которая подожгла военкомат. Ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в ИК общего режима.

Ранее в Тверской области 18-летний юноша поджег военкомат и получил срок 11 лет.

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