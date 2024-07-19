В Омске засняли ребенка, которому женщина давала еду из мусорных баков

Жители Омска заметили женщину, которая кормит ребенка отходами. Об этом сообщает «Подъем».

Инцидент произошел на рыбном рынке. На кадрах заметно, как женщина перебирает коробки и другой мусор в баках. В этот момент рядом сидит ребенок, который пальцами ест йогурт. При этом мимо проходят люди, но они не реагируют на ситуацию.

По словам очевидца, помимо этого угощения, женщина дала младшему члену семьи рыбу и несколько других продуктов.

На ситуацию отреагировали в аппарате уполномоченного по правам ребенка в регионе. В комментарии журналистов заверили, что ситуацией занимаются сотрудники МВД.

«Эта ситуация уже находится на контроле у полиции, полиция этим занимается», – поделились в ведомстве.

В аппарате также добавили, что женщина является представительницей цыганской национальности.

В МВД представителям издания сообщили, что проводят проверку. На данный момент специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Коми ребенок после избиений отчима попросил полицию отправить его в приют.