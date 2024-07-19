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Информационные системы РЖД работают штатно, несмотря на масштабный сбой

РЖД: все информационные системы работают штатно, несмотря на IT-сбой

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Илья Питалев/РИА Новости

Информационные системы РЖД работают в штатном режиме на фоне IT-сбоя в мире. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на комментарий компании.

«Все информационные системы ОАО «РЖД» на фоне ИТ-сбоя в мире работают в штатном режиме», — сообщили в компании.

С утра 19 июля по всему миру произошел глобальный сбой в системе Windows. Работа крупнейших мировых аэропортов, банков, железнодорожных вокзалов, телеканалов, служб спасения была парализована.

Позже в Минцифры заявили, что им не поступали сообщения о сбоях систем российских аэропортов, связанных с проблемами в работе программ компании Microsoft.

Затем эксперт в сфере цифровых технологий Эльдар Муртазин добавил, что глобальный сбой в сетях Microsoft наверняка войдет в историю как масштабная проблема, однако Россию она затронет минимально.

Ранее в энергосистеме России отреагировали на сбой в работе Microsoft.

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