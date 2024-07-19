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В Ленобласти один человек пострадал в столкновении двух грузовиков и бензовоза

В Ленобласти на трассе столкнулись два грузовика и бензовоз

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Аварийно-спасательная служба ЛО

В Ленобласти произошло ДТП с участием большегрузов. Об этом сообщает аварийно-спасательная служба региона.

Инцидент произошел на 152-м километре дороги «Кола». Бензовоз столкнулся с двумя грузовыми автомобилями.

В результате пострадал водитель одного из большегрузов. Его направили в больницу до приезда спасателей. Информация о характере травм отсутствует.

На кадрах с места инцидента заметно, что один из грузовиков упал на бок. Из него выпали находившиеся там вещи. Насколько серьезные повреждения получили автомобили участников, не сообщается.

Как сообщает 47news со ссылкой на ФКУ Упрдор «Северо-Запад», Два средства передвижения столкнулись, затем одно из них выехало на встречную полосу и столкнулось с бензовозом. После этого грузовик съехал в кювет, у него сорвало кузов.

После аварии на месте организовали реверсивное движение. Поврежденные автомобили увезет эвакуатор из Карелии.

Ранее в Приморье на федеральной трассе опрокинулся бензовоз с топливом.

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