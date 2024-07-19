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Песков оставил без ответа вопрос о суде над журналистом Гершковичем

Песков оставил без ответа вопрос о переносе заседания суда по делу Гершковича

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Tatyana Makeyeva/Reuters

Суд над журналистом Эваном Гершковичем проходит в закрытом режиме по решению судьи, другого комментария Кремль дать не может. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Ему также задали вопрос о том, почему заседание по делу журналиста было перенесено на более ранний срок.

«Здесь я оставляю без ответа. Это решение суда. Мы не можем это комментировать», — сказал Песков.

Журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали 30 марта 2023 года в Екатеринбурге. Мужчине вменили нарушение по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), максимальное наказание по которой составляет до 20 лет лишения свободы.

По данным Федеральной службы безопасности России, репортер собирал информацию об одном из предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, которая составляла государственную тайну.

19 июля во время заседания суда Гершкович отказался признавать свою вину. Сторона обвинения запросила для журналиста 18 лет колонии.

Ранее в Кремле отказались говорить о возможном обмене Гершковича.

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