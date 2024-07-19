Мать пропавшей в феврале в Дагестане студентки поделилась версией о кураторе

Диана Цомартова, мать пропавшей в феврале в Каспийске 21-летней спортсменки Анны Цомартовой, заявила, что девушку мог инструктировать куратор. Такой версией женщина поделилась с KP.RU.

По мнению Цомартовой, ее дочь не могла что-то с собой сделать, она строила большие планы на будущее.

«Водолазы ничего не нашли. И не подалась в бега, потому что жила, окруженная любовью семьи», — рассказала мать студентки.

Пообщавшись с жителями Дагестана, Цомартова узнала, что Анну в последний раз видели неподалеку от санатория, в котором останавливаются сотрудники силовых структур. Девушка перелезла через забор, пытаясь проникнуть на территорию учреждения.

Мать допустила, что ее дочь мог заставить это сделать некий мужчина, которого также заметили неподалеку. Неизвестный что-то делал в телефоне, мог пересылать видео или дальнейшие инструкции, предположила россиянка.

Следователи официально эти данные никак не комментировали.

21-летняя студентка юридического вуза Ростова-на-Дону Анна Цомартова пропала 10 февраля. Сообщалось, что она приехала из Ростова-на-Дону в Каспийск на соревнования по тайскому боксу, но проиграла их. СМИ сообщали, что девушка сильно расстроилась и ушла из спорткомплекса, оставив там мобильный телефон. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее знакомые рассказали о характере пропавшей в Дагестане спортсменки.