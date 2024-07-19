Горевший со вчерашнего дня под Туапсе участок леса потушили

Спасатели ликвидировали пожар в лесу у села Кривенковское Туапсинского района. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.

«Лесной пожар в Туапсинском районе ликвидирован», — говорится в сообщении.

О том, что в лесу в Туапсинском районе Краснодарского края разгорелся пожар, стало известно вечером 18 июля. Возгорание удалось обнаружить благодаря системе «Лесохранитель».

Из заявления оперативного штаба региона следовало, что сначала очевидцы рассказали сотрудникам экстренных служб о задымлении в лесу в районе села Кривенковское. После этого на место были направлены восемь единиц техники и 28 специалистов.

В оперштабе отмечали, что угрозы инфраструктуре поселка не было.

Позднее площадь природного пожара в Туапсинском лесничестве выросла до 3,2 га, увеличившись почти вдвое.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе ввели режим ЧС из-за лесных пожаров.