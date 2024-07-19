Россиянам рассказали, кого затронет глобальный сбой Windows

Глобальный сбой в сетях Microsoft наверняка войдет в историю как масштабная проблема, однако Россию она затронет минимально. Об этом заявил эксперт в сфере цифровых технологий Эльдар Муртазин, пишет «Парламентская газета».

«Россия где-то два года назад приняла решение полностью отказаться от софта Microsoft», — отметил он.

Сбой точно не затронет государственные структуры, оборонный комплекс и систему здравоохранения сбой не затронет. Однако проблемы могут возникнуть у частных компаний, по-прежнему использующих данное программное обеспечение.

С утра 19 июля по всему миру произошел глобальный сбой в системе Windows. Работа крупнейших мировых аэропортов, банков, железнодорожных вокзалов, телеканалов, служб спасения была парализована.

Позже в Минцифры заявили, что им не поступали сообщения о сбоях систем российских аэропортов, связанных с проблемами в работе программ компании Microsoft.

Ранее сообщалось, что банки в четырех странах столкнулись с проблемами из-за сбоя Microsoft.