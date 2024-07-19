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Генконсульство РФ следит за делом двух россиянок в Анталье

Генконсульство в Анталье следит за делом двух россиянок под подпиской о невыезде

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Shutterstock

Генконсульство России в Анталье находится в контакте с двумя россиянками, которые оказались под подпиской о невыезде и не могут вернуться на родину уже полтора месяца. Об этом говорится в комментарии диппредставительства, опубликованном в его Telegram-канале.

Согласно сообщению, Генконсульство оперативно подключилось к урегулированию инцидента и обращалось в местные компетентные органы.

Кроме того, турецкой стороне была направлена официальная нота. Отмечается, что дипломаты находятся в контакте с россиянками и их близкими. Они продолжат отслеживать вопросы соблюдения прав и законных интересов женщин в ходе разбирательства по делу.

До этого Telegram-каналу SHOT стало известно, что полицейские задержали двух россиянок в аэропорту Антальи, жестоко их избили и вырвали ногти. Женщины оборонялись, и теперь им грозит до трех лет заключения в турецкой тюрьме.

Как рассказала одна из туристок Светлана, она со своей подругой Юлией 6 июня полетела в Анталью на отдых по путевке. В зоне дьюти-фри аэропорта Домодедово женщины купили джин и выпили примерно по 200 мл, чтобы избавиться от страха полета. Недопитую бутылку они положили в пакет. В аэропорту Антальи Юлия, которая несла алкоголь, прошла паспортный контроль без проблем, но ее подругу остановили и отказались пускать в страну, мотивировав это проблемой с документами. Подробнее в материале «Газеты.Ru».

Ранее волонтеры спасли экс-полицейскую, застрявшую в аэропорту Таиланда без денег.

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