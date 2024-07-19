«Росэнергоатом» опроверг слухи о радиационной аварии на Ростовской АЭС

Ростовская атомная электростанция (АЭС) работает в штатном режиме, все сообщения об аварии на ней являются ложными. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил концерн «Росэнергоатом».

«В сети распространяется фейк о радиационной аварии на Ростовской АЭС. Будьте бдительны! Блоки работают штатно, радиационный фон на уровне природного!» — говорится в сообщении.

16 июля на юге России из-за аномально сильной жары произошли перебои с электричеством. В полдень отключили первый энергоблок Ростовской АЭС, который снабжает электричеством 19 регионов, включая Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский край, ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также Севастополь. В результате веерные отключения электроэнергии затронули города Ялта, Алушта, Феодосия, Судак и Керчь.

Из-за инцидента на АЭС ввели временные ограничения на потребление электроэнергии в южной части России на 1,5 ГВт. Позже Минэнерго объявило, что благодаря оптимизации работы сети, объем ограничений сократили на 500 МВт.

К 5:45 утра 17 июля «Росэнергоатом» сообщил, что Ростовская АЭС смогла запустить энергоблок №1.

Ранее сообщалось, что половина жителей Абхазии осталась без света из-за аварии.