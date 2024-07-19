В Амурской области закрыли два кафе, где посетители отравились шаурмой

В Благовещенске два кафе, где продавали шаурму, закрылись после случаев отравления гостей заведений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что речь идет о заведениях быстрого питания «Шаурма 5 звезд» и «Шаурма №1». Ведомственная проверка показала, что работники кафе нарушали санитарно-эпидемиологическое законодательство. Сотрудники точек питания не смогли предоставить документы о качестве и безопасности продуктов. В помещениях отсутствовала канализация и горячая вода, а посуду мыли без дезинфицирующих средств. Инспекторы зафиксировали в пищеблоках большое скопление мух и отходов их жизнедеятельности.

«19 июля постановлением Благовещенского городского суда деятельность точки общественного питания приостановлена на 90 суток», — рассказали в Роспотребнадзоре.

До этого число отравившихся шаурмой на севере Москвы увеличилось до 17 человек.

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