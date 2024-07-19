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Психолог объяснил, почему бездомные часто отказываются от помощи

Психолог Шеверев: собственная незрелость мешает бездомным принимать помощь

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Depositphotos

Бездомные зачастую отказываются принимать помощь со стороны из-за незрелости личности. Об этом в беседе с РИАМО рассказал психолог центра социальной адаптации имени Е.П. Глинки Михаил Шеверев. По его словам, специалисты стараются мотивировать подопечных, чтобы те не отказывались от поддержки.

«Бегство от трудностей, нежелание сталкиваться с реальностью и проблемами, которые случаются в жизни каждого, отсутствие волевого усилия для достижения достойного уровня жизни — все это «выгоняет» человека на улицу. Иногда именно незрелая личность становится ярым противником какой-либо помощи извне, потому что проще плыть по течению, существовать «по накатанной», чем что-то изменить», — отметил Шеверев.

Он добавил, что еще одним важным фактором является стыд перед дорогими для человека людьми. Человек не знает, что сказать близким, вернувшись домой после неудачи.

В июле стало известно, что певец Оскар (настоящее имя — Шамиль Малкандуев) хочет вернуться в Россию ради «нормальной» жизни.

Сейчас автор хита «Между мной и тобой» живет на улицах Нью-Йорка. Ему нужны деньги и помощь психиатра.

По данным Mash, друзья переживают за ментальное здоровье Оскара, которое он погубил алкоголем и гормональными препаратами. Они собирают средства на то, чтобы оплатить звезде нулевых лечение в психиатрической клинике, возможный переезд в Москву или квартиру.

Ранее уехавший из России Хованский раскритиковал жизнь в Европе.

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