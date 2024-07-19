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Петербуржец поймал в кустах иностранца со спущенными штанами и подрался с ним

В Петербурге на пляже задержали мигранта со спущенными штанами

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Shutterstock

В Петербурге поймали мужчину, который испугал семилетнего ребенка своим внешним видом. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел на пляже у реки Глухарка в Приморском районе. По данным источника, девочка отошла в кусты и быстро вернулась назад. Отцу она сказала, что заметила там человека, который снял штаны. Россиянин пошел в кусты и там обнаружил 36-летнего мужчину, быстро застегивавшего молнию.

«Случилась драка, которая перетекла на перекресток Оптиков и Шуваловского проспекта», – сообщается в публикации.

Приехавшие на место полицейские задержали иностранца. Выяснилось, что он нарушил миграционное законодательство. Какое именно нарушение допустил подозреваемый, не сообщается.

В отношении мужчины составили административный акт. Решается вопрос о возбуждении дела и выдворении. На данный момент правоохранители проводят все необходимые мероприятия. Они работают в том числе и с девочкой.

Ранее директор супермаркета в Подмосковье купил детям мороженое и снял перед ними штаны.

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