Петербуржец поймал в кустах иностранца со спущенными штанами и подрался с ним

В Петербурге поймали мужчину, который испугал семилетнего ребенка своим внешним видом. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел на пляже у реки Глухарка в Приморском районе. По данным источника, девочка отошла в кусты и быстро вернулась назад. Отцу она сказала, что заметила там человека, который снял штаны. Россиянин пошел в кусты и там обнаружил 36-летнего мужчину, быстро застегивавшего молнию.

«Случилась драка, которая перетекла на перекресток Оптиков и Шуваловского проспекта», – сообщается в публикации.

Приехавшие на место полицейские задержали иностранца. Выяснилось, что он нарушил миграционное законодательство. Какое именно нарушение допустил подозреваемый, не сообщается.

В отношении мужчины составили административный акт. Решается вопрос о возбуждении дела и выдворении. На данный момент правоохранители проводят все необходимые мероприятия. Они работают в том числе и с девочкой.

Ранее директор супермаркета в Подмосковье купил детям мороженое и снял перед ними штаны.