Журналиста WSJ Гершковича приговорили к 16 годам

Свердловский областной суд вынес приговор журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу по уголовному делу о шпионаже. Гершкович приговорен к 16 годам колонии строгого режима, сообщает РИА Новости.

Гершковича задержали в конце марта 2023 года в Екатеринбурге. Ему вменили нарушение по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), максимальное наказание по которой составляет до 20 лет лишения свободы.

По данным ФСБ, репортер собирал информацию об одном из предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, которая составляла государственную тайну.

Утром 26 июня журналиста The Wall Street Journal доставили в Свердловский областной суд на первое заседание по делу о шпионаже. 18 июля суд закончил следствие по делу Гершковича о шпионаже и назначил прения сторон на следующий день.

В ходе прений американский журналист заявил, что не признает вину. При этом обвинение запросило для него 18 лет колонии строгого режима.

До этого в посольстве США в РФ заявили, что Гершкович не совершал никаких противоправных действий и не должен был быть арестован.

Ранее Трамп пообещал освободить Гершковича, если победит на выборах.