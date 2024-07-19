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Врач рассказала, как не допустить отравления на даче

Врач Перевалова: употребление немытых фруктов на даче грозит отравлением

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Pexels

Дачникам важно следить за исправностью холодильника в доме, чтобы избежать отравления. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-диетолог Ольга Перевалова.

«Проблема с животом на даче — это, что называется, классика жанра. <...> Люди, уезжая с дачи, часто оставляют в холодильнике продукты, а когда приезжают через неделю, не всегда успевают что-то купить. А пока их не было, электричество могло на время отключиться, в холодильнике все разморозилось. Я советую ничего не оставлять в холодильнике, пользоваться маленьким переносным холодильником и привозить в нем свежие продукты», — сказала эксперт.

По ее словам, кишечные проблемы могут возникнуть и после употребления фруктов и овощей, если их плохо помыть. В случае появления первых признаков недомогания Перевалова рекомендует сразу промыть желудок теплой водой. При дальнейшем ухудшении состояния лучше вызвать скорую помощь, заключила она.

Невролог, научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева Минздрава России Юлия Ярыгина до этого говорила, что работа в огороде вниз головой может повысить риск инсульта и сердечной недостаточности. По ее словам, тело человека не приспособлено к длительной работе вниз головой.

Ранее садовод рассказала, как ухаживать за огородом в жару.

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