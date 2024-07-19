Депутат Матвеев заявил, что на него напал трижды судимый боец ММА, смотрящий за районом

Депутат Госдумы Михаил Матвеев, который заявил о нападении на него мигрантов в Самаре, рассказал «Газете.Ru», что «легко отделлася». По словам депутата, потерпевших в деле будет больше.

«Состояние у меня нормальное, болит все, что зашили. В остальном я легко отделался. С моей стороны было несколько опрометчиво с голыми руками и удостоверением депутата бросаться, пытаться кого-то остановить. Они находились в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавших человека 3-4, потому что [нападавшие] шли по улице и задирались, избивали людей. Избили на пляже мужчину, потом водителя маршрутки, потом в магазине, потом еще двух мужчин начали избивать, когда мы остановились, заступились. Я так понимаю, потерпевших будет не два, не три человека», — сказал он.

По словам депутата, один из нападавших — трижды судимый главарь банды и сторонник движения АУЕ (организация запрещена в России), получивший российское гражданство.

«Настораживает больше всего, что лидер этой группировки трижды судим уже, таджик, получил российское гражданство. Он похвалялся в полиции, что он боец ММА, смотрящий за районом, сторонник запрещенной, воровской идеологии АУЕ. Вокруг него уже сложилась банда. Что мы с ним дальше будем делать? Российское законодательство у нас настолько беззубое, что человек, который совершил три преступления, пусть даже не тяжкие, его никто не лишит гражданства, его никто не вышлет отсюда. Наоборот, даже если ему дадут небольшой срок за легкий вред, он выйдет еще большим авторитетом в этом районе», — считает Матвеев.

18 июля депутат Госдумы Матвеев сообщил, что в Самаре на него напали трое мигрантов. Он заявил, что мужчины шли по городу и задирали прохожих. Вместе с водителем депутат вышел из автомобиля, чтобы разобраться в ситуации. По словам депутата, его сразу ударили бутылкой по голове. Матвееву наложили швы, полиция прибыла на место через 40 минут после инцидента.

Как сообщило СУ СКР по региону, после нападения на Матвеева было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Участники инцидента задержаны, один из них несовершеннолетний.

Ранее депутат Матвеев заявил о чрезмерной наглости живущих в стране мигрантов.