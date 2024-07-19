Подозреваемый в стрельбе по детям участник СВО отправился под стражу

Суд избрал меру пресечения участнику СВО, которого подозревают в том, что он стрелял по детям. Об этом сообщает V1.

Мужчину отправили под стражу. О том, как долго он пробудет в СИЗО, информация отсутствует.

Россиянин стал фигурантом уголовного дела несколько дней назад. По словам очевидцев, два бойца и женщина вышли из дома в момент, когда рядом гуляли дети. Девочка услышала звук перезаряжаемого оружия, и дети бросились бежать, но в какой-то момент остановились. После этого раздались выстрелы.

У одного ребенка из компании диагностировали огнестрельное пулевое ранение. На месте инцидента нашли гильзы.

Известно, что подозреваемый получил отпуск по ранению, поэтому в день инцидента находился дома.

По словам местных жителей, дети ходили по улице с музыкальной колонкой. Не исключается, что участнику СВО и его брату не понравился шум, и они отправились на улицу. Дети насторожились и выключили музыку, но избежать стрельбы не удалось.

Ранее россиянин устроил стрельбу из-за того, что ему не понравилась громкая музыка во дворе.