Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подозреваемый в стрельбе по детям участник СВО отправился под стражу

В Волгоградской области участника СВО, стрелявшего по детям, отправили в СИЗО

close
100%
Руслан Кривобок/РИА Новости

Суд избрал меру пресечения участнику СВО, которого подозревают в том, что он стрелял по детям. Об этом сообщает V1.

Мужчину отправили под стражу. О том, как долго он пробудет в СИЗО, информация отсутствует.

Россиянин стал фигурантом уголовного дела несколько дней назад. По словам очевидцев, два бойца и женщина вышли из дома в момент, когда рядом гуляли дети. Девочка услышала звук перезаряжаемого оружия, и дети бросились бежать, но в какой-то момент остановились. После этого раздались выстрелы.

У одного ребенка из компании диагностировали огнестрельное пулевое ранение. На месте инцидента нашли гильзы.

Известно, что подозреваемый получил отпуск по ранению, поэтому в день инцидента находился дома.

По словам местных жителей, дети ходили по улице с музыкальной колонкой. Не исключается, что участнику СВО и его брату не понравился шум, и они отправились на улицу. Дети насторожились и выключили музыку, но избежать стрельбы не удалось.

Ранее россиянин устроил стрельбу из-за того, что ему не понравилась громкая музыка во дворе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами