Дети приезжих поставили на колени мальчика и заставили извиняться на камеру

В Красноярске конфликт между детьми местных жителей и приезжих закончился подачей заявлений в полицию. Об этом сообщает телеканал «ТВК».

Инцидент произошел 15 июля. По словам мамы восьмилетнего мальчика, к ее сыну и его другу-дошкольнику подошла группа из девяти мальчиков. Между детьми завязался конфликт, который перерос в перебрасывание оскорблениями.

«Они играли вдвоем, потом подошли дети мигрантов. Ребята начали друг друга обзывать. В какой-то момент они столпились вокруг и начали гонять моего сына с его другом. Поймали, поставили на колени и заставили просить прощения», — поделилась мать восьмилетнего красноярца.

Женщина отметила, что главный агрессор угрожал опубликовать видео в интернете.

На ситуацию обратили внимание подростки, проходившие мимо. Их крики услышала соседка и поспешила на помощь детям, но к моменту ее прихода, все разошлись.

Мать восьмилетнего мальчика попыталась поговорить с обидчиками сына, но те, по ее словам, ей не поверили, но позже сами пришли к подъезду их дома. Красноярка отметила, что вечером к их дому пришли сразу несколько родителей, и они побоялись выходить на разговор.

«Когда им скинули видео, то мама одного из мальчиков прибежала утром, предлагала 30 тысяч или любой телефон на выбор, который мой ребенок захочет», — рассказала мать школьника.

Сибирячка уверяет, что родители обидчиков просили не обращаться к правоохранителям, но красноярка написала в полицию заявление. Она отметила, что после инцидента ее сын боится выходить на улицу один.

Мать другого ребенка, из компании оппонентов, подала встречное заявление — она пожаловалась на телесные повреждения, которые получил ее восьмилетний сын в столкновении с мальчиками.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция ликвидировала фирму, которая зарегистрировала более тысячи нелегалов.