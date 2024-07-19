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Эстония планирует ужесточить ограничения на границе с Россией

ERR: минфин Эстонии предложил ограничить работу двух КПП на границе с РФ

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Евгений Ашихмин/РИА «Новости»

Министерство финансов Эстонии вынесло на обсуждение поправки к постановлению правительства, которые предполагают введение дополнительных ограничений на границе с Россией. Об этом сообщает портал ERR.

«Согласно проекту, пограничный переход «Койдула» будет открыт в течение дня с 05:00 до 22:00 (совпадает с московским), а таможенное оформление товаров будет возможно с 07:00 до 19:00. <...> Пограничный переход на дороге «Лухамаа» будет открыт с 07:00 до 19:00», — говорится в материале.

При этом уточняется, что изменения в работе не затронут железнодорожный погранпереход «Койдула». Кроме того, согласно новым правилам, переход «Лухамаа» можно будет пересечь только на транспорте.

Введение новых ограничений глава эстонского минфина Март Вырклаев связал с «российской агрессией» и заявил, что республика не хочет стимулировать торговлю с РФ.

До этого сообщалось, что МИД Эстонии предложил России провести совместный замер дна реки Нарвы, чтобы решить разногласия по поводу расположения буев, обозначающих судоходные пути на реке.

Ранее стало известно, что в Эстонии введут «обременительный» налог на оборону.

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