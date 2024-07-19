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Назван неожиданный способ, который поможет высушить смартфон от влаги

Специалист Ситнов: ресурсоемкое приложение поможет высушить смартфон от влаги

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Shutterstock

Смартфон можно высушить от небольшого количества влаги, например, если в нем образовался конденсат и запотела камера, если открыть все отверстия и запустить какое-нибудь ресурсоемкое приложение. Об этом рассказал IT-специалист Кирилл Ситнов, передает Pravda.Ru.

«Самое оптимальное — есть всякие приложения для проверки производительности смартфона. Можно запустить какой-нибудь тест на часок-полтора, где будут запускаться тесты на графику, на процессор. Он сам будет нагреваться изнутри, и, в принципе, лишняя влага будет испаряться», — отметил эксперт.

При этом данный способ не сработает, если уронить телефон в воду, предупредил Ситнов. В этом случае он рекомендует высушить устройство внешними источниками и выключить его, чтобы не произошло коррозии металла.

Популярный российский YouTube-блогер Валентин Петухов, известный также как Wylsacom, говорил, что для избежания нагрева смартфона до некомфортной температуры в жару в первую очередь важно отказаться от чехлов. Особенно актуален отказ от защиты, по его словам, во время выполнения требовательных по отношению к процессору и аккумулятору задач вроде записи видео.

Ранее сообщалось, что россияне в 2024 году покупали складные смартфоны на 27% чаще, чем в прошлом году.

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