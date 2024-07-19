Директор супермаркета в Подмосковье купил детям мороженое и снял перед ними штаны

Жителя Подмосковья подозревают в домогательствах в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в Королеве. По данным источника, десятилетняя девочка с подругой стояла около супермаркета, когда к ним подошел 60-летний директор заведения. Он спросил, чего бы они хотели и школьницы сказали, что не против мороженого.

«Мужчина заявил, что девочки могут выбрать любое, какое только пожелают, и отправил их к холодильникам», – сообщается в публикации.

Россиянин все оплатил, затем вышел с клиентками на улицу. Там он заявил, что школьницы уже взрослые и «должны это увидеть». После этого мужчина снял штаны.

Девочки испугались и убежали, дома они рассказали о произошедшем родителям, которые обратились в правоохранительные органы. Начальника супермаркета задержали, в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Ранее в Подмосковье мужчина без одежды предложил детям прокатиться с ним на сапборде.