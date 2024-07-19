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Россиянам рассказали, можно ли взять ипотеку без первого взноса

Агент Шмелев: россияне могут взять ипотеку без первого взноса

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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Россияне могут взять ипотеку без первоначального взноса, для этого можно прибегнуть к двум способам. Об этом «Москве 24» рассказал агент по недвижимости Владимир Шмелев.

Так, по его словам, в качестве первоначального взноса можно использовать имеющийся маткапитал.

«А когда уже есть квартира и, к примеру, хочется купить недвижимость побольше, есть вариант взять кредит под залог прежнего жилья», — сказал эксперт.

При этом данный вариант может иметь негативные последствия, потому что на обе квартиры будет оформлено обременение в пользу банка, предупредил Шмелев.

«И если, например, возникнет необходимость или желание продать прежнее жилье, сделать это не получится до полного погашения долга», — указал агент.

Перед оформлением ипотеки специалист также порекомендовал рассчитать свои силы и предусмотреть все риски, связанные с потерей работы или трудоспособности, чтобы не оказаться в затруднительном положении.

Накануне управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов рассказал «Газете.Ru», что в июне 2024 года Росреестр Москвы зафиксировал 9,8 тыс. ипотечных соглашений между заемщиками и банками, что на 6% меньше, чем в мае. Между тем в июне 2023 года было зарегистрировано 13,3 тыс. ипотечных сделок, то есть в годовом измерении спрос заемщиков сократился на 25%.

Ранее россиянкам рассказали, что делать, если супруг тайно взял ипотеку.

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