В Пакистане арестован один из главарей «Аль-Каиды»

Антитеррористическое подразделение министерства внутренних дел Пакистана арестовало одного из лидеров террористической сети «Аль-Каида» (организация запрещена в России) Амина уль-Хака. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление ведомства.

О времени и месте его задержания не сообщается.

В конце июня сообщалось, что Федеральный суд в США обнародовал видеозапись, снятую, предположительно, гражданином Саудовской Аравии, которого в ФБР считают агентом внешней разведки королевства, на территории Капитолия в Вашингтоне в 1999 году для будущих исполнителей теракта 11 сентября 2001 года.

В сентябре прошлого года Военный судья признал Рамзи бин аш-Шибха, обвиняемого по делу о терактах 11 сентября, невменяемым, что препятствует продолжению расследования. По данным The New York Times, у Рамзи бин аш-Шибха диагностировали психоз, бредовое и посттравматическое стрессовое расстройство.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп рассекретит документы по терактам 11 сентября, если победит на выборах.