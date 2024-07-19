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Названы опасные медузы, которых можно встретить на российских побережьях

Биолог Хряпин: медузы-корнероты не представляют сильной опасности для туристов

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Краснодар | Регион 23/VK

Опасность для туристов представляет медуза-крестовик, обитающая в водах Приморья, потому что каждое ее ужаливание будет провоцировать больший ожог, чем предыдущее. Об этом «Москве 24» рассказал биолог, энтомолог Роман Хряпин.

По его словам, она живет в заросших растительностью бухточках, ее трудно заметить из-за маленького размера. Так, диаметр «зонтика» этой медузы составляет не более 2-3 см. Кроме того, серьезный ожог может вызвать одна из самых больших медуз — арктическая цианея, которая живет в Белом море. Биолог уточнил, что она ярко-малинового цвета и может достигать до двух метров в диаметре купола.

При этом медузы-корнероты, которых часто замечают на побережьях российских курортов, не представляют особой опасности для человека, отметил эксперт. По его словам, она вызывает сильное неприятное поражение кожи, однако это не приводит к серьезным последствиям.

«Надо понимать, что люди медузам не интересны, поскольку не являются для них пищей. Нужно стараться обходить их стороной, отплывать подальше, не касаться — на расстоянии медуза нас поразить не может. Но надо учитывать, что, например, арктическая цианея имеет длинные нитевидные щупальца, которые в воде могут быть плохо видны», — заключил Хряпин.

16 июля профессор биологического факультета МГУ Елена Темерева говорила, что в Крыму наблюдается «нашествие» медуз-корнеротов. Она отмечала, что из-за этой медузы могут быть довольно неприятные ожоги — обширные и болезненные.

Ранее водолаз в Приморье снял на видео медузу-гиганта с «золотой гривой».

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