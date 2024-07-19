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ВСУ обстреляли Шебекинский городской округ

Гладков: ВСУ обстреляли Шебекинский городской округ

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что Шебекинский городской округ находится под ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ).

»Город Шебекино и село Новая Таволжанка подверглись обстрелам, село Муром атаковано дроном», — написал он.

В Шебекино ранен мирный житель, он от госпитализации отказался. В городе выявлены повреждения в семи частных домовладениях: посечены фасады, кровли, ограждения и надворные постройки. В одном доме произошло возгорание кровли. Есть повреждения на фасадах двух коммерческих объектов. Осколками посечены 4 легковых автомобиля. В селе Новая Таволжанка пострадали шесть частных домов. В селе Муром в результате атаки FPV-дрона поврежден дом.

Накануне Гладков сообщил, что двое жителей Белгородской области ранены из-за атаки дронов ВСУ по двум населенным пунктам. Возле села Черемошное ранен тракторист после сброса бомбы с беспилотника. Мужчина был доставлен в Октябрьскую районную больницу. В селе Березовке после атаки дрона на административное здание получила ссадины и ушибы женщина.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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