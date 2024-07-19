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Названы самые востребованные специалисты в России в 2024 году

HH.ru и ПЭК: специалисты по продажам стали самыми востребованными работниками

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Depositphotos

За первые шесть месяцев 2024 года самыми востребованными работниками в России стали специалисты по продажам. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами соответствующего исследования аналитиков ПЭК и рекрутинговой платформы hh.ru.

Согласно анализу, число вакансий в данном сегменте превысило 1 млн единиц. Столько же позиций было размещено для рабочего персонала.

В числе наиболее востребованных сотрудников также оказались специалисты по производству и сервисному обслуживанию оборудования (732 тысячи вакансий), сотрудники в области строительства и недвижимости (710 тысяч) и работники транспортно-логистической отрасли (706 тысяч).

Больше всего с января по июнь спрос рос на домашний персонал (+55% год к году), специалистов транспортно-логистической отрасли (+47%), рабочий персонал (+43%), сотрудников из гостинично-ресторанного бизнеса (+36%) и специалистов по продажам (+32%).

До этого директор департамента занятости населения и трудовой миграции министерства труда и социальной защиты РФ Михаил Кирсанов заявил, что наиболее востребованными через пять лет станут токари, фрезеровщики, слесари, сварщики, а также медики, педагоги и повара. Он рассказал, что в ведомстве проводили прогноз потребности в кадровых ресурсах, который показал, что технические профессии будут более востребованы, чем обычно.

Ранее эксперты рассказали, как меняется подход к образованию в IT.

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