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Житель Подмосковья полгода подмешивал химию в еду родных

В Балашихе мужчину задержали за то, что он полгода травил мать и отчима

Жителя Подмосковья подозревают в том, что он полгода подсыпал химию в еду родственников. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, 25-летний мужчина из Балашихи с января по июнь подсыпал в продукты сильнодействующие химические вещества, после которых старшие члены семьи чувствовали недомогание.

Когда самочувствие резко ухудшилось, пара обратилась в больницу. Медики не смогли выяснить, что произошло с пациентами, поэтому специалисты обратились в следственный отдел.

Во время экспертиз в квартире мужчины и женщины обнаружили продукты, в которых выявили химические элементы, способные существенно ухудшить здоровье человека.

Правоохранители установили камеры и выяснили, что вещества подсыпал сын женщины. На допросе он дал признательные показания.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Он находится под стражей.

Как сообщает Telegram-канал Mash, предварительно, мужчина хотел получить квартиры семьи.

Ранее пьяная россиянка избила сына кочергой и заставила выпить средство для очистки жира.

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