В RCC отреагировали на инцидент с бойцом ММА, избившим туриста в аэропорту Внуково

Промоутерская компания RCC поддерживает связь с менеджером бойца ММА Александра Ларкина после его драки в аэропорту Внуково. Об этом 360.ru сообщили представители компании.

По их словам, они не хотят делать поспешные выводы относительно конфликта.

«Мы посмотрели видео, которые опубликовала одна из сторон конфликта. Видно, что во время диалога Александра оскорбляют и напирают, а затем бьют в висок со спины», — отметили в пресс-службе.

В RCC также указали, что сотрудник аэропорта пытался объяснить оппонентам Ларкина, что своими действиями они нарушают правила аэропорта, но его оскорбляют в ответ. Представители компании добавили, что основанием для каких-то заявлений и последующих решений для них может стать только результат проверки сотрудников полиции.

19 июля Telegram-канал Mash писал, что Александр Ларкин избил туриста в аэропорту Внуково. Причиной конфликта послужило, по версии спортсмена, то, что мужчина вместе со своей семьей не давал проехать ему с друзьями на гольф-каре по дороге для VIP-пассажиров до борта. Пострадавший же рассказал журналистам, что несколько часов назад боец ММА в аэропорту начал на него кричать и материться, а после и вовсе пустил в ход кулаки.

Ларкин является спортсменом промоушена RCC Hard. На сайте Федерации бокса России говорится, что Ларкин родился в 1995 году в городе Орле. Он выступает в средней весовой категории. Боец дебютировал в профессиональном боксе в феврале 2020 года.

Ранее сообщалось, что девушка-боец UFC опубликовала фото в белье.