Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России предложили создать самокатно-патрульную службу

Депутат Колунов: в России нужно создать самокатно-патрульную службу

close
100%
Владимир Баранов/РИА «Новости»

В России необходимо создать самокатно-патрульную службу (СПС), которая будет следить за движением электросамокатов по аналогии с дорожно-патрульной службой (ДПС). Об этом в беседе с 360.ru заявил депутат Госдумы Сергей Колунов.

Депутат напомнил, что в нижнюю палату парламента поступил законопроект, который предполагает введение штрафов за нарушение правил дорожного движения со стороны электросамокатчиков. При этом пока не был проработан вопрос о том, кто будет контролировать нарушителей и штрафовать их.

«Предлагаю создать СПС — самокатно-патрульную службу. Оснастить ее средствами передвижения, способными догнать нарушителей. Это будет эффективно», — сказал Колунов.

В начале июня Сергей Колунов говорил, что номера в России должны устанавливаться на все электросамокаты — как прокатные, так и личные. По его словам, это поможет находить и наказывать виновников аварий на дорогах, а в результате — повысит безопасность граждан. При присвоении номера самокат будут ставить на учет, что позволит оперативно идентифицировать их владельцев, это положит конец безнаказанности пользователей электросамокатами, заключил он.

Ранее в Госдуме выступили за полный запрет электросамокатов в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами