В России предложили создать самокатно-патрульную службу

В России необходимо создать самокатно-патрульную службу (СПС), которая будет следить за движением электросамокатов по аналогии с дорожно-патрульной службой (ДПС). Об этом в беседе с 360.ru заявил депутат Госдумы Сергей Колунов.

Депутат напомнил, что в нижнюю палату парламента поступил законопроект, который предполагает введение штрафов за нарушение правил дорожного движения со стороны электросамокатчиков. При этом пока не был проработан вопрос о том, кто будет контролировать нарушителей и штрафовать их.

«Предлагаю создать СПС — самокатно-патрульную службу. Оснастить ее средствами передвижения, способными догнать нарушителей. Это будет эффективно», — сказал Колунов.

В начале июня Сергей Колунов говорил, что номера в России должны устанавливаться на все электросамокаты — как прокатные, так и личные. По его словам, это поможет находить и наказывать виновников аварий на дорогах, а в результате — повысит безопасность граждан. При присвоении номера самокат будут ставить на учет, что позволит оперативно идентифицировать их владельцев, это положит конец безнаказанности пользователей электросамокатами, заключил он.

Ранее в Госдуме выступили за полный запрет электросамокатов в России.