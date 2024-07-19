На телефоне стрелявшего в Трампа нашли три «проблемные» зашифрованные платформы

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) до сих пор не смогли получить доступ к нескольким зашифрованным платформам, обнаруженным в телефоне Томаса Мэтью Крукса, которого подозревают в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом пишет CBS News со ссылкой на источники.

«Источники сообщили, что чиновники рассказали законодателям, что три зашифрованные платформы представляют собой проблему для следователей, и для их расшифровки может потребоваться время», — говорится в материале издания.

13 июля произошло покушение на Дональда Трампа. В политика выстрелили несколько раз, он был уведен со сцены с окровавленным ухом и госпитализирован. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

17 июля сообщалось, что ФБР, опросив более сотни человек, так и не смогло установить мотивов стрелявшего в экс-президента США на митинге в Пенсильвании Томаса Мэтью Крукса. Американские спецслужбы получили доступ к телефону злоумышленника, проверили его компьютер, дом и машину, но это пока не помогло продвинуться в понимании того, что двигало Круксом и почему он взялся за оружие.

Ранее стало известно о другой планируемой жертве стрелка, совершившего покушение на Трампа.