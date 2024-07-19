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В Кузбассе педагог детдома, чьи воспитанники пропали в походе, предстанет перед судом

В Кузбассе будут судить педагога детдома, воспитанники которой пропали год назад

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Unsplash

Жительница Кемеровской области пойдет под суд из-за пропавших после туристического похода детей. Об этом сообщает РИА Новости.

Группа из 13 воспитанников и двух сотрудников детского дома отправилась на границу региона с Хакассией. Во время похода трое молодых людей ушли немного вперед и вечером не вернулись к группе.

К поискам приступили на следующий день. В мероприятиях были задействованы полицейские, волонтеры и техника. Несмотря на хорошую погоду, искать было сложно из-за того, что подростки пропали в горах. Информации о местонахождении молодых людей нет уже год. Тем не менее поиски продолжаются.

По словам знакомых, подростки уже несколько раз бывали на местности, поэтому хорошо ориентировались. Предположительно, они могли сбежать и готовились к этому заранее. По словам главы Междуреченска, всего хотели сбежать шесть человек, но трое передумали.

В отношении одной из сопровождающих возбудили уголовное дело, которое уже передали в суд. По версии следствия, 32-летняя воспитательница детдома проявила халатность.

«С обвинением воспитательница не согласна. Если суд поддержит прокуратуру, ей грозит наказание в виде исправительных или обязательных работ либо арест на срок до трех месяцев», — сообщается в публикации.

В детдоме журналистам ситуацию не прокомментировали.

Ранее в Калининградской области нашли 77-летнюю женщину, которая шесть дней провела в лесу.

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