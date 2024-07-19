В России сотрудница детдома, чьи воспитанники пропали год назад, предстанет перед судом

В Кемеровской области 32-летняя сотрудница детского дома «Единство», чьи воспитанники пропали год назад, предстанет перед судом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные следствия.

Согласно информации Следственного комитета России, во время туристического похода на так называемые Поднебесные Зубья женщина плохо оценила погодные условия, из-за чего пропали трое подростков.

28 июня 2023 года группа из 13 воспитанников и двух сотрудников детского дома поднялись на пик Поднебесный. На спуске мальчики 13, 14 и 15 лет ушли немного вперед. Вечером все должны были вернуться в приют «Рубановский» на ночевку. Однако трое подростков туда не пришли.

На следующий день первые группы спасателей начали поиски, к ним присоединились сотни волонтеров, полицейских. Задействовали вертолет Росгвардии. Оперативники и следователи тем временем изучали различные версии произошедшего.

Найти подростков до сих пор не удалось, однако СК не оставляет попытки. Кемеровская областная прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении воспитательницы детдома, сопровождавшей группу.

Женщину обвиняют в халатности, поскольку она, по версии следствия, не обеспечила безопасные условия пребывания детей на природе, отклонилась от установленного маршрута и не приняла решения об изменении и прекращении маршрута из-за дождя. Кроме того, воспитательница допустила бесконтрольное движение по маршруту подростков, находящихся в летней одежде, в результате чего трое из них сошли с маршрута.

С обвинением воспитательница не согласна.

Ранее подросток из Курганской области сбежала от матери в Тюмень, чтобы жить с цыганами.