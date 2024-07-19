Индийские дипломаты приехали в Красноярск, где экстренно сел самолет из Нью-Дели

В Красноярск, где 18 июля экстренно приземлился самолет авиакомпании Air India Нью-Дели — Сан-Франциско, приехали дипломаты из индийского посольства. Об этом РИА Новости рассказал глава представительства МИД РФ в Красноярске Артем Захаров.

«На месте находятся все представители служб, наши сотрудники, дипломаты, представительство МИД России в Красноярске, также прибыли дипломаты посольства Индии», — сообщил представитель МИД России.

По словам Захарова, вопрос с питанием и возможным расселением пассажиров уже решили, а их борт может уже в ближайшее время вылететь в пункт назначения в США.

По данным Росавиации, самолет совершил посадку в аэропорту Красноярска в 23:52 (19:52 мск) 18 июля. На борту лайнера сработали датчики задымления. Ведомство подчеркнуло, что пожара или задымления в самолете не обнаружено. На борту Boeing 777 находилось 243 пассажира. Никому из них не потребовалась медицинская помощь при посадке.

Самолет может вылететь в Сан-Франциско уже в 14:15 мск.

Ранее сообщалось об инциденте с рейсом Сочи — Сургут, у которого во время полета отказал генератор.