Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Индийские дипломаты приехали в Красноярск, где экстренно сел самолет из Нью-Дели

Индийские дипломаты прибыли в Красноярск из-за аварийной посадки рейса Air India

close
100%
Global Look Press

В Красноярск, где 18 июля экстренно приземлился самолет авиакомпании Air India Нью-ДелиСан-Франциско, приехали дипломаты из индийского посольства. Об этом РИА Новости рассказал глава представительства МИД РФ в Красноярске Артем Захаров.

«На месте находятся все представители служб, наши сотрудники, дипломаты, представительство МИД России в Красноярске, также прибыли дипломаты посольства Индии», — сообщил представитель МИД России.

По словам Захарова, вопрос с питанием и возможным расселением пассажиров уже решили, а их борт может уже в ближайшее время вылететь в пункт назначения в США.

По данным Росавиации, самолет совершил посадку в аэропорту Красноярска в 23:52 (19:52 мск) 18 июля. На борту лайнера сработали датчики задымления. Ведомство подчеркнуло, что пожара или задымления в самолете не обнаружено. На борту Boeing 777 находилось 243 пассажира. Никому из них не потребовалась медицинская помощь при посадке.

Самолет может вылететь в Сан-Франциско уже в 14:15 мск.

Ранее сообщалось об инциденте с рейсом Сочи — Сургут, у которого во время полета отказал генератор.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами