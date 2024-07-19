Два человека получили ранения при взрыве в Тель-Авиве

Как минимум два человека получили ранения в результате взрыва в Тель-Авиве. Об этом пишет газета Jerusalem Post, ссылаясь на экстренные службы.

Инцидент произошел на пересечении улиц Бен-Йехуда и Шалом-Алейхем. Сообщается, что двое пострадавших были госпитализированы с осколочными ранениями конечностей. Еще четыре человека получили помощь на месте происшествия — у них шок.

Согласно данным издания, военные и полиция проверяют версию о возможной причастности беспилотника к взрыву. Командование тыла Израиля сообщает, что нарушения воздушного пространства страны не было и тревога не объявлялась.

Газета также опубликовала фотографию обнаруженного на месте «предмета», предположительно, крыла от беспилотника.

По информации газеты Haaretz, пострадали три человека.

Инцидент также прокомментировала пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Этой ночью в районе центра Тель-Авива был слышен взрыв, проверяется версия, что это был летающий объект, детали расследуются», — говорится в сообщении военных.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников. В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС.

Новый виток эскалации начался после того, когда Израиль нанес удар по зданию консульства Ирана на юго-западе Дамаска, где находились два генерала иранского Корпуса стражей Исламской революции. Иранские власти пообещали дать ответ. В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль. За пятичасовую атаку Исламская Республика выпустила в направлении Израиля 185 беспилотников, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет.

Ранее десятки людей перекрыли шоссе в Тель-Авиве, требуя освобождения заложников.