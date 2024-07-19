Экстренно севший в Красноярске Boeing не скоро вылетит в США

Экстренно севший в Красноярске лайнер Boeing 777 авиакомпании Air India временно остается в местной воздушной гавани. Об этом в Telegram сообщает руководство аэропорта.

По данным красноярского аэропорта, в данный момент ожидается перегон из Дели резервного борта авиакомпании вместе с техниками. Утверждается, что часть пассажиров размещена в зале вылетов, они были обеспечены едой и напитками.

Также руководство авиакомпании ведет переговоры с пограничными и таможенными службами для того, чтобы экипаж и пассажиры смогли выйти из зоны контроля для более комфортного размещения в гостиницах. В пресс-службе добавили, что компания прилагает максимальные усилия для того, чтобы направить резервный борт как можно быстрее.

Инцидент с самолетом авиакомпании Air India произошел днем 18 июля. По данным Росавиации, самолет, выполнявший рейс из Дели в Сан-Франциско, запросил аварийную посадку после срабатывания датчика загорания в грузовом отсеке. Однако признаков пожара или задымления впоследствии обнаружено не было.

Ранее летевший в Оренбург самолет сел в Самаре из-за больного пассажира на борту.